Son dakika | AK Parti TBMM Başkanlığı'na sundu: 12 maddelik "Öğretmenlik Meslek Kanunu"

10 YILLIK ÖĞRETMENLER İÇİN...

"Hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler ise başöğretmenlikle ilgili eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen olacaklar ve ilave bir derece alacaklar, toplamda 2 bin lira maaşlarında artış olacak.