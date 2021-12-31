Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Savcılık itiraz etti! Uyuşturucu yüklü jetin sahibi tutuklandı
Giriş Tarihi: 31.12.2021 18:56 Son Güncelleme: 31.12.2021 19:10

Son dakika: Savcılık itiraz etti! Uyuşturucu yüklü jetin sahibi tutuklandı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Son dakika: Savcılık itiraz etti! Uyuşturucu yüklü jetin sahibi tutuklandı

Brezilya’da geçtiğimiz Ağustos ayında içerisinde 1.3 ton uyuşturucu bulunan özel jetin sahibi ACM Airlines’ın sahibi Şeyhmus Özkan dün serbest bırakılmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek, Özkan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi değerlendiren, Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Özkan hakkında tutuklama kararı verdi. Yeniden gözaltına alınan Özkan, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Brezilya'da geçtiğimiz Ağustos ayında içerisinde 1.3 ton uyuşturucu bulunan özel jeti işleten ACM firmasının İstanbul Florya'daki merkezine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şirketin sahibi Şeyhmus Özkan'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli geçtiğimiz gün çıkarıldıkları Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ACM Airlines'ın sahibi Şeyhmus Özkan'ın serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

METRİS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Talebi değerlendiren Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Şeyhmus Özkan hakkında tutuklama kararı verdi. Tekrar gözaltına alınan Özkan, çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Soruşturmada geçtiğimiz gün de özel jetin pilotluğunu yapan Veli Demir tutuklanmıştı.

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Son dakika: Savcılık itiraz etti! Uyuşturucu yüklü jetin sahibi tutuklandı
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