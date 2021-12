Suçlulara korku, vatandaşa güven verdiler

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından yeni yıla özel bir video klip hazırlandı. Sosyal Medya Bürosu'nda görevli polisler tarafından hazırlanan 48 saniyelik klipte İstanbul Emniyeti'nin salgın, yangın ve asayiş başta olmak üzere tüm olaylara müdahalelerine ilişkin fotoğraflara yer verildi. Yayınlanan klipte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul ziyaretlerine ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Özel Harekat üniformalı fotoğraflarına da yer verildi. Klipte 'Biz her yılı gururla bitirir, her yeni yıla umutla başlarız. 365 gün bu sokaklardan kötülüğün kökünü kazırız. Salgına, yıkıma, afete karşı hiç kimseyi yalnız bırakmayız. Çünkü biz bu milletin, bu toprağın ve bu bayrağın hastasıyız. Kara bulutları dağıtmak için, her gün ilk gün ki heyecanla toplanırız. Gecenin karanlığına saklananların, hain tuzaklar kuranların, ihanetten geri durmayanların peşini asla bırakmayız. Huzur dolu sokaklar için, umut dolu bakışlar için, düzeni ve güveni korumak için yeni yılda da hep yanınızdayız" cümleleri kullanıldı.