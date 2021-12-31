Taksim Meydanı’nda yeni yıl izdihamı

Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar bu yılda adeta akın etti. Yeni yıla dışarıda girmek isteyen vatandaşlar soluğu Taksim ve İstiklal'de alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem alındı. Yeni yıla girmeye dakikalar kala Hem Taksim meydanı hem de İstiklal Caddesi mahşer yerine döndü. Adım atacak yer kalmadı. Adeta Meydanda ve caddede insan seli oluştu.

İstiklal Caddesini dolduran kalabalığın içinde bir grup Filistinli Tekbir getirip Filistin Gazze diyerek slogan atıp yürüyüş yaptı. Korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı caddedeki kalabalık yeni yıla girene kadar alanı boşaltmadı.

Polisten vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarısı

Taksim Meydanı'na girişlerde kurulan uygulama noktasında alana giriş yapan kişiler hem üst aramasından geçirildi, hem de maske, hijyen ve mesafe konusunda uyarıldı. Polis araçlarındaki megafonlarla sürekli olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması konusunda anonslar yaptı.