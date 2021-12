Tarsus Emniyet Müdürü, halkla buluşmayı sürdürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesi Barbarbaros Mahallesi'nde emniyet personeliyle birlikte, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, onlarla tanışıp, sorunlarını dinleyen Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Türk polis teşkilatının 24 saat halkın emrinde olduğunu söyledi.

Halkın can ve mal güvenliğini korumak için 24 saat görevinin başında olan emniyet teşkilatı mensupları olarak, her vatandaşın kendilerine rahatlıkla ulaşabileceğini ifade eden Emniyet Müdürü Fil, "Sizlerin taleplerini, arzularını ve şikayetlerini her fırsatta dinlemek istiyorum. Talep ve sorunlarınızın çözümü noktasında her zaman sizin yanınızdayız. Biz her zaman halkımızın emrindeyiz" dedi.

Mahalle sakinleri ise Emniyet Müdürü Ebubekir Fil'in gösterdiği ilgi ve yakınlıktan dolayı teşekkür ederek, başarılar dileğinde bulundu.