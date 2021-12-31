TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yıl öncesi Darülaceze’yi ziyaret etti

Meclis Başkanı Şentop, cuma namazını Darülaceze Camisi'nde kılarak yeni yıla saatler kala Darülaceze sakinlerini ziyaret etti. Şentop, Darülacezedeki yaşlıların el emeklerinin sergilendiği Rehabilitasyon Merkezini gezerek yaşlıların yaptığı bir resmi satın aldı. Şentop yaşlıları ziyareti sırasında karanfil ve hediye vererek yeni yıllarını kutladı.

Yaklaşık 34 yıl önce Darülaceze'ye bir ziyarete geldiğini belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, o tarihte gördüğü manzaranın çok memnuniyet verici olmadığını belirterek, "O yıllardan sonra bu yapının, buranın ve anlayışın yeniden ihya edilmesi Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başladı. Sadece binaları yapmak yetmiyor. Fizik mekanları iyileştirmek, geliştirmek, çoğaltmak yetmiyor. O zaman başladı, o zamandan beri de devam ediyor. 20 senedir hükümetler zamanında, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız buralara, bu anlayışla, yıllardır bu muameleyi gerçekleştiriyor. Bu anlamda 2. kurucusu olarak Cumhurbaşkanımıza da teşekkürlerimizi, şükranlarımı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin, medeniyetlerin büyüklüğünün sadece maddi anlamdaki gelişmelerle ölçülemeyeceğini vurgulayan Şentop, insan medeniyetinden söz ediliyorsa bu medeniyetin insani esaslara dayanması gerektiğini söyledi.



"ABD PANDEMİ DÖNEMİNDE FRANSA'NIN SAĞLIK MALZEMELERİNİ GASP ETTİ"





İki yılı aşkın süredir salgın dolayısıyla zor bir dönem geçirdiğimizi ifade eden Mustafa Şentop, başta sağlıkla ilgili sorunlar olmakla beraber, ekonomik anlamda bir çok bakımdan insanlık bir çok sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu süreçte dünyada bir taraftan sağlıkla ilgili alt yapılar ve hizmetler test edilirken, bir taraftan da insanı tutumlar ve davranışlar da test edildi. Fransa'nın uzak Asya'da parasını ödeyerek uçağa yüklediği sağlık malzemelerine Amerika Birleşik Devletleri el koydu. Fransa'ya gidecek olan uçağı çevirip Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü. Fransa'nın parasını verdiği mallarını gasp etti. Çünkü hazırlıksız yakalanmıştı bütün ülkeler. Bu tür ufak tefek olarak görülen üretimler küçük ülkelere doğru yönlendirilmişti. İşte maskeyle uğraşan bir firma, geliri düşük, kapasitesi düşük bir firma çok getirisi yok. Onunla uğraşmıyor büyük batılı ülkelerin firmaları. Onları uzak Asya'da küçük ülkelere, küçük imalathanelere göndermişler. Türkiye ise 156 ülkeye sağlık yardımı gönderdi. Hangi ülkenin meclis başkanıyla telefonla görüşsem 'Türkiye'ye teşekkür ediyoruz' ilk sözleri bu oluyor. Öyle bir dönemde Türkiye bizi unutmadı diyorlar. Gönderdiğimiz malzemeler o ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak, Önemli olan bütün insanlığın maruz kaldığı bir salgınla karşı karşıyayız. Herkes kendi derdine düşmüş ülkeler olarak ama Türkiye 'Bu hepimizin ortak sorunu, hepimiz aynı dertten muzdaribiz diyor, biz sizi unutmadık.' diyor. Bu bizim milletimizin karakteri."

Böyle zamanlarda karakterin göründüğünü ifade eden Şentop, aşı ve tedavi konusunda batı Avrupa'da, Amerika'da da yaşlıların vefat ettiğinin, terk edildiğinin görüldüğünü aktardı.

"Turkovac'ı bütün dünya ile paylaşacak şekilde, elimizdeki imkanlar dahilinde sunacağız"

Şentop, "Salgın sürecinde ziyaret ettiği bazı ülkelerde yöneticilerinin 'Gerçek yüzlerini öğrendik. Böyle bir zamanda kimse dönüp bize bakmıyor Türkiye dışında. Aşı ile ilgili olarak da benzer bir şey yaşanıyor. İhtiyacından çok daha fazla aşı biriktiren, toplayan, stoklayan ülkeler var. Ama öbür tarafta Afrika geneline baktığımızda aşılama oranı yüzde 6 civarında. Bu salgın süreci öyle bir süreç ki insanlık ailesi olarak birbirimize bağlı olduğumuzu, birbirimizin sağlığının bir başkası için de önemli olduğunu ortaya çıkarttı. Hastalıklar, virüsler de küresel ama aşı ve tedavinin de küresel olması lazım. Onun için başından beri Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'nda da bunu söyledi. 'Aşı ile ilgili ben merkezli düşünceyi bırakalım, aşının bütün dünyada yaygınlaşmasını, serbest dolaşımını mümkün hale getirelim.' Biz kendi aşımızı yaptığımızda bunu yapacağız dedik. İnşallah TURKOVAC'la ilgili olarak bütün dünya ile paylaşacak şekilde, elimizdeki imkanlar dahilinde sunacağız." Dedi.



CEBECİ, "SOSYAL HİZMETTE BENZERİ OLMAYAN BİR ÜLKEYİZ"

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise "126 yıldır hizmet veren bir kurumuz. 2'nci Abdülhamit'e ve bu kurumu devam ettiren bağışçılara da dua ediyoruz. Sosyal hizmet konusunda dünyada benzeri olmayan bir ülkeyiz" diye konuştu.



Mustafa Şentop, ziyaretinde yaşlılara karanfil ve hediyeler de takdim etti. Yaşlıların atölyelerinde yaptıkları el emeği ürünleri inceleyen Şentop, sohbet ettiği sakinlere kolaylıklar da diledi. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de Şentop'a hediye takdim etti.