Trabzon’da FETÖ bahanesiyle yaşlı adamı 2,4 milyon lira dolandıran 3 zanlı İstanbul’da yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Y.A isimli kişiyi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini savcı olarak tanıttı. FETÖ üyelerince hesabına para yatırıldığının tespit edildiğini, paraları devlet güvencesine alacaklarını ve operasyon sonrasında tekrar hesabına aktaracaklarını söyleyen dolandırıcılar Y.A 'dan 240 bin lirayı verecekleri hesaba yatırmasını istedi. Dolandırıcılar tarafından verilen hesaba parayı yatıran Y.A'' ya bu kez dolandırıcılar telefonundan mobil bankacılık uygulamasını silmesini ve kendisine gelen onay kodunu vermesini istediler. Telefonlarına kurdukları mobil bankacılık uygulamasıyla Y.A'nın hesabını ele geçiren dolandırıcılar, toplam 2,4 milyon lirayı farklı hesaplara transfer etti. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan 65 yaşındaki Y.A Trabzon Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcıların ve para transferi yapılan hesap sahiplerinin İstanbul'da olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından İstanbul'da oldukları tespit edilen V.O, M.Ç. ve C.A'yı yakalayarak gözaltına alındı. Zanlılardan V.O. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.A' isimli kişinin ise gece saatlerinde Trabzon'a getirileceği öğrenildi.