Trakya'da filyasyon tam kadro sahada! "Filyasyon ekibimiz çok güçlü"

Trakya Bölgesi'nde vaka sayıları önceki verilere göre düşüşe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da rakamlar düşmeye başladı. Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 311,95'lik vaka sayısı 306,80'e düştü.

KIRKLARELİ'NDE VAKALAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre düştü. Kırklareli'nde her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 467,74'den 445,63'e geriledi. Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı da 358,63'den 351,32'e geriledi. Öte yandan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

FİLYASYON EKİPLERİ ÇALIŞIYOR

Kırklareli İl Sağlık Müdür yardımcısı Ayçin Uğur, kentte filyasyon ekiplerinin gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını belirterek, "Filyasyon ekibimiz çok güçlü. Tam kadro sahadalar. 61 tane ekibimiz var, hepsi sahada görev yapıyor. İnce eleyip, sık dokuyoruz. Taramaya önem veriyoruz, çok fazla tarama yapıyoruz. Çağrı merkezimiz 24 saat aktif. Nüfusa oranla en fazla test yapılan iller arasındayız" dedi.