Tunç Soyer’e zam tepkisi

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Tunç Soyer, söz vermesine rağmen aktarmayı ücretli hale getirerek 90 dakikayı fiilen ortadan kaldıran bir belediye başkanı olarak tarihe geçecek. Bu da İzmirlilere verdiği sözleri ne kadar tutmadığını ve samimiyetsiz olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. 90 dakikayı ücretli hale getirdiğiniz bir de aktarma ücretine zam yaptınız… Yani ayıbınızın üzerine bir ayıp daha eklediniz" dedi.

ULAŞIMA YÜZDE 36 ZAM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 29 Aralık tarihinde kent genelinde toplu ulaşım araçlarında uygulanacak olan yeni ücret tarifesini açıkladı. Buna göre tam ilk biniş ücreti 4 lira 46 kuruştan 4 lira 70 kuruşa çıkarıldı. Zam furyası bununla da sınırlı kalmadı. Birinci aktarmada alınan 50 kuruşluk bedel 40 kuruşluk artışla 90 kuruşa, ikinci aktarma bedeli ise 16 kuruşluk artışla 50 kuruştan 66 kuruşa yükseltildi. Üçüncü aktarmanın ise ücretsiz olacağı ifade edildi. Her ne kadar Soyer ulaşıma yüzde 36 oranında zam yaptıklarını açıklasa da tüm bu zamların ardından yapılan zam oranı yüzde 36'yı geçti.

İZMİRLİ EN AZ 2 ARAÇ KULLANIYOR



Ulaşım zamlarına AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal 'Ulaşımda 90 dakika geri gelsin' çağrısında bulundu. İzmir'deki ulaşım sistemin temel sorununun aktarma üzerinde kuruluyor olması olduğunu öne süren Hızal; "İzmir'de bir vatandaşın bir yerden başka bir yere gidebilmesi için en az iki araç kullanması gerekiyor. İzmir gibi bir şehirde geçen yıla kadar, yani Tunç Soyer dönemi öncesine kadar aktarma sisteminde ikinci ve üçüncü binişlerden insanlar ücretsiz faydalanırken, Tunç Soyer ile birlikte bu süreç sona erdi. Sayın Soyer adaylık sürecinde '90 dakikayı kaldırmayacağım' demesine rağmen aktarmayı ücretli hale getirerek İzmir ulaşım sistemindeki tek doğruyu ortadan kaldırdı. Bugün de bu aktarmaya zam yaparak insanları tekrar mağdur etti. Temel sorun budur. İnsanları, hem aktarma sistemine muhtaç edeceksiniz hem de aktarmayı ücretli yaparak vatandaşları mağdur edeceksiniz… Burada İzmirlilere yapılmış çok büyük bir haksızlık var. İzmirliler 90 dakikanın ücretsiz şekli ile yeniden hayata geçirilmesini defalarca dile getirdiler. Biz de bunu parti olarak defalarca söyledik ve önergeler verdik. Tunç Soyer, İzmir'deki ulaşımda aktarma sistemini ücretli hale getirerek olumsuz manada kendini tarihe yazdırtacaktır" dedi.

"AYIBINIZIN ÜZERİNE BİR AYIP DAHA EKLEDİNİZ"



Tunç Soyer'in seçim döneminde verdiği sözü hatırlatarak eleştirilerde bulunan Hızal, "Ulaşım sistemi bu aktarma ile birlikte belki de Türkiye'nin en pahalı ulaşım sistemi olmuş olabilir. Sosyal belediyecilik anlayışı bu demek değildir. Bizler elbette ki ESHOT'un kar yapmasını beklemiyoruz, ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu ve yeri geldiğinde de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilen bir kuruluş. Bu desteğin daha yukarı çekilerek İzmirlilerin mağdur edilmemesi lazımken yükü İzmirlilerin üzerine yıkmak doğru değil. İzmirliler işe ya da bir yerden bir yere giderken en az iki araç kullanmak zorunda kalıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Mustafa Özuslu'nun mecliste yaptığı gibi pirinç ve arpa hesabı ile bu olmuyor. İnsanlar aktarma yaptıklarında ekstra ücret ödeme zorunda kalıyorlarsa İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlilerin cebine göz dikmiş demektir. 90 dakikalık süre içinde ikinci ve üçüncü binişleri ücretsiz kılan sistem yıllarca aktarma sisteminin eksikliğini ortadan kaldırmak için uygulanıyordu. Ancak maalesef Tunç Soyer, gelip söz vermesine rağmen aktarmayı ücretli hale getirerek 90 dakikayı fiilen ortadan kaldıran bir belediye başkanı olarak tarihe geçecektir. Bu da Sayın Soyer'in İzmirlilere verdiği sözleri tutmadığını ve samimiyetsiz olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Hem 90 dakika sistemini ortadan kaldırdınız üstüne üstelik bir de aktarma ücretine zam yaptınız… Yani ayıbınızın üzerine bir ayıp daha eklediniz" diye konuştu.