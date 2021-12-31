Türkiye’nin gururu Turkovac için hastanelere akın

Erciyes Üniversitesi
'nde geliştirilen ve Faz 3 çalışmaları devam eden yerli ve milli aşı Turkovac, acil kullanım onayı verilmesinin ardından, dün ülke genelindeki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Vatandaşlar Balıkesir
'den Erzurum
'a, Adana
'dan Tekirdağ
'a yurdun dört bir yanındaki 13 şehir hastanesine koştu. Hastanelerde kuyruk oluşturan vatandaşlar arasında hatırlatma dozu olarak yaptıran da var, ilk aşısını yaptıran da...
İstanbul
'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, aşı polikliniğinin önünde sıra oluşturdu. Prof. Dr. Cemil Taşçcıoğlu Hastanesi'ne gelerek hatırlatma dozunu olan Abdurahman Akıncı, "Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi olduğunu biliyoruz. 2 doz BioNTech yaptırmıştım. Üçüncü hatırlatma aşımıda Turkovac'ı tercih ettim" diye konuştu.
Ankara Şehir Hastanesi
'ne gelerek aşılarını olan Gazi Koç "İki doz BioNTech olmuştum. Hatırlatma dozu için, yerli aşıyı tercih ettim" derken, Fatih Topaloğlu, "Hatırlatma dozu olarak yerli aşımız Turkovac'ı bekledim ve aşımı oldum" diye konuştu. Konya Şehir Hastanesi'nde aşısını olan Memiş Adıgüzel "Bugüne kadar risk alıp hiçbir aşıyı olmadım. Türk aşısı bekledim. İyi ki beklemişim, mutluyum" dedi. Bursa Şehir Hastanesi'nde ilk aşısını olan Kamil Biltangil "Salgının başından beri, kendimi çok iyi koruyup Türk aşısının bulunmasını sabırla bekledim. Sonunda o gururlu gün geldi" dedi. Balıkesir Şehir Hastanesi'ne gelen Burhan Kırdar, "İki doz Biontech yaptırmıştım. Hatırlatma dozunu Turkovac yaptırdım. Gururluyum" diye konuştu. Erzurum Şehir Hastanesi'ne gelen Cemil Yıldırım "Yaşlı bir annem var. O da çok rahatlıkla yerli aşımızı vurdurdu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
AŞI GELİŞTİREN 9 ÜLKE ARASINDAYIZ
Kayseri'de Yasin Yıldız'a ilk aşısını yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer, "Turkovac hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin gururu. Aşı geliştiren 9 ülke arasındayız. Herkesi Turkovac yaptırmaya davet ediyorum" dedi. Hasan Can ise "Yerli aşıyı dört gözle bekliyordum. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.
Mustafa KAYA-Dilan KAYA-Tolga YANIK-Tuna ÇAM-Ali ALTUNTAŞ- Furkan NEHRİ- Ziya RAMOĞLU-Rıdvan UYSAL-Ahmet ÇÖTELİ/
SABAH