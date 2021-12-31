Giriş Tarihi: 31.12.2021

Türkiye’nin gururu Turkovac için hastanelere akın

Acil kullanım onayı alan yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı. Aşı konusunda tereddüt yaşayan ve Turkovac’ı daha güvenilir bulan vatandaşlardan kimileri birinci doz, kimileri de hatırlatma dozu için ilk günden şehir hastanelerine koştu