Türkiye’nin gururu Turkovac için hastanelere akın





Konya Şehir Hastanesi'nde aşısını olan Memiş Adıgüzel "Bugüne kadar risk alıp hiçbir aşıyı olmadım. Türk aşısı bekledim. İyi ki beklemişim, mutluyum" dedi. Bursa Şehir Hastanesi'nde ilk aşısını olan Kamil Biltangil "Salgının başından beri, kendimi çok iyi koruyup Türk aşısının bulunmasını sabırla bekledim.