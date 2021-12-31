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Giriş Tarihi: 1.1.2022 00:28

Vali Akın “gece çalışanlarını” ziyaret etti

ZAHİDE VURAL
Vali Akın “gece çalışanlarını” ziyaret etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 saat esasına göre çalışan kurumları ziyaret ederek görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Yeni yıl nedeniyle kurumları ziyaret eden Vali İbrahim Akın, Çuğun Jandarma Karakol Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Ahi Polis Merkezi Amirliği ve emniyet ile jandarma uygulama noktalarını gezerek çalışanların yeni yılını kutladı.

Ziyaretlerinde kurumlarda görev yapmakta olan personelle sohbet eden Vali İbrahim Akın, 2021 yılının huzur içinde geçmesini sağlayan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Akın'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen de eşlik etti.

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Vali Akın “gece çalışanlarını” ziyaret etti
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