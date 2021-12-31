Yılbaşı tedbirleri o merkezden izleniyor!

SABAH, GAMER'de yılbaşı tedbirlerini izledi



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla güvenlik önlemlerini içeren "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla yılbaşı gecesi, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Bakanlığın diğer üst yöneticileri Türkiye'nin dört bir yanında sahada denetimleri sürdürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığındaki heyet ise, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) Türkiye genelindeki tedbirleri kontrol ve komuta etmeyi sürdürüyor. Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için tedbirler yoğunlaştırıldı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 6 bin 522 adet uygulama noktası oluşturulurken, denetimlerde 8 bin 164 trafik, 63 bin 871 diğer birimlerden olmak üzere toplam 72 bin 35 personel, 16 bin 429 ekip, 674 hava aracı ve 352 dedektör köpek görev yapıyor.

EMNİYET EKİPLERİ 7 BİN 560 UYGULAMA NOKTASI KURDU



Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 7 bin 560 adet uygulama noktasında ise, 21 bin 558 trafik ve 243 bin 742 diğer birimlerden olmak üzere toplamda 265 bin 300 personel, 38 bin 741 ekip, 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpek görev alıyor.





SAHİL GÜVENLİK GÖREVİNİN BAŞINDA

Sahil Güvenlik Komutanlığınca da 163 yüzer unsur, 9 hava aracı, 124 kara aracı, 8 dedektör köpek ve 561 karargah/hareket merkezi personeli olmak üzere toplamda 296 ekip ve 3 bin 16 personel görevli olarak tedbirler kapsamında görev yapıyor. Ekipler, yılbaşı gecesinde vatandaşların evlerine sağlık içinde dönmelerini temin için özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra trafikte alkol denetimlerine ağırlık verecek. Türkiye genelinde alınan tüm bu tedbirler ise, hava, kara, deniz fark etmeksizin İçişleri Bakanlığında bulunan GAMER'den anbean kontrol ediliyor.

Yılbaşı gecesinde kolluk birimlerinin elindeki helikopter, İHA ve drone gibi hava araçları ve motorize ekipler etkin olarak kullanılırken, denize kıyısı olan iller başta olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı etkin tedbirlere de devam ediliyor.





KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DENETLENECEK



Yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe vb. yerlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile Bakanlığımızca yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığına yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek. Yılbaşı tedbirleri kapsamında görevli personel tarafından salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kuralına uyulacak.





İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU BAŞTA OLMAK ÜZERE BAKAN YARDIMCILARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER SAHADA



Tedbirlerin yerinde incelenmesi ve takip edilmesi amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık üst düzey yöneticileri gece boyunca sahada olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta, bakan yardımcıları ve bakanlık üst düzey yetkilileri ise Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı tedbirlerini inceliyor.



YILBAŞI TEDBİRLERİ GAMER'DEN TAKİP EDİLİYOR





İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, Türkiye genelinde alınan tedbirlere dair uygulamaların ve genel durumu Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) takip ediyor. Bakan yardımcısı İsmail Çataklı, birçok ildeki valiliklere ve GAMER müdürlüklerine telekonferans yöntemiyle bağlandı. Çataklı, illerde yapılan denetimlerle ilgili GAMER müdürleri ve Emniyet yetkililerinden son durumla ilgili bilgi aldı.