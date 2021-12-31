Yüksekova’da büyük uyuşturucu operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 103,5 kilo eroin, 10,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yüksekova ilçesi Güvenli Köyü ve Yılmaz Köyü kırsal alanında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma komandolar tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu tacirlerine büyük bir darba daha vuruldu. Her iki ayrı operasyonda, 103,5 kilogram eroin maddesi ve 10,5 kilogram ise metamfetamin maddesi ele geçirildi.