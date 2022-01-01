2021’de de durmadık, gece gündüz çalıştık

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2021 yılındaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi:
Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, "Yola devam" dedik, gece gündüz çalıştık. Yurt içindeki terörist sayısını 156'nın altına düşürdük. İHA'larımız 43 bin 857 saat uçuş gerçekleştirdi. 181 terör eylemi engellendi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 64.6 milyar lira destek sağladık. Şiddet Önleme Merkezleri ile 297 bin kişiye hizmet sağlandı. 6 bin 969 engelli ve devlet korumasından yararlanmış gencimizi kamuda istihdam ettik. Hizmeti, evde bakım yardımı ile ayda 535 bin vatandaşımızın ayağına götürdük. İhtiyaç sahibi hanelerimize 1.8 milyar lira yakacak ve 2.3 milyar lira elektrik tüketimi desteği sağladık. Aile Sosyal Destek Programı
ile 858 bin 558 haneye ulaştık. Çocuk bakım kuruluşlarında 13 bin 227 evladımıza hizmet verdik. 60 bin 339 yatak kapasiteli 50 öğrenci yurdunu tamamladık.