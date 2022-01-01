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Giriş Tarihi: 1.1.2022

Asiye’ye oyuncak ve çikolata yağmuru

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Asiye’ye oyuncak ve çikolata yağmuru

Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) tedavisi Antalya'da sürüyor. Asiye'nin hastanede yakınlarına "Eve gitmek istiyorum, oyuncaklarımı özledim" demesi ve bunun SABAH gazetesinde yer almasının ardından küçük kıza çok sayıda oyuncak ve çikolata gönderildi

Kızlarının sağlığına kavuşması için doktorların seferber olduğunu belirten baba Hüseyin Ateş, "Yeni yıldan tek dileğim kızımın bir an önce sağlığına kavuşması. Arada uyanıyor, konuşmaya çalışıyoruz" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Asiye'yi ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Asiye'nin isteklerini sordu.



Elinden ne gelirse yapmaya hazır olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Cumhurbaşkanımızın emaneti Asiye yavrumuz, çok şükür yoğun bakımdan çıktı. Doktorlarımızla onu görmeye geldim. Hastanemizin uzman hekim kadrosu bütün imkânlarıyla tedavi için seferber. Biz de ailemizin yanındayız" dedi.
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Asiye’ye oyuncak ve çikolata yağmuru
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