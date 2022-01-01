Asiye’ye oyuncak ve çikolata yağmuru

Kızlarının sağlığına kavuşması için doktorların seferber olduğunu belirten baba Hüseyin Ateş, "Yeni yıldan tek dileğim kızımın bir an önce sağlığına kavuşması. Arada uyanıyor, konuşmaya çalışıyoruz" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
'nde tedavisi devam eden Asiye'yi ziyaret eden Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Asiye'nin isteklerini sordu.
Elinden ne gelirse yapmaya hazır olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Cumhurbaşkanımızın emaneti Asiye yavrumuz, çok şükür yoğun bakımdan çıktı. Doktorlarımızla onu görmeye geldim. Hastanemizin uzman hekim kadrosu bütün imkânlarıyla tedavi için seferber. Biz de ailemizin yanındayız" dedi.