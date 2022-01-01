ASKİ şubesinde perde 1 yıldır yırtık

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı'nda bir süre önce yırtık perdeyi gündeme taşıyan Çamlıdere Belediye Başkanı H, Caner Can, konuyla ilgili hala bir gelişme yaşanmamasına tepki gösterdi. Meclis'teki konuşmasında yırtık perdenin fotoğrafını meclis üyelerine gösteren Can, SABAH'a konuştu:



"Ankara'nın su ihtiyacının yüzde 80'den fazlasını Çamlıdere Barajı karşılıyor ama maalesef Ankara'ya nimet olan baraj, Çamlıdere'ye külfet olmuş, külfet olmaya da devam ediyor. İnsanlar atalarının toprağına ev yapmaya kalksalar baraj havzası ev yapamazsın geri dur. Hayvancılık yapmaya kalksalar yapamazsın baraj havzası geri dur. Yani Çamlıdere mum gibi çevresini aydınlatırken kendisini karartmış. Ankara için nimet olurken kendisine külfet olmuş. Mansur beyin Çamlıdere için bir projesi var mı? Seçildiği günden itibaren daha bir projesini göremedik. Mansur bey diyor ki "bana elinde bir proje ile gelen belediye başkanı yok". Yahu siz perdenizi değiştiremiyorsunuz bizim getirdiğimiz projeleri nasıl yapacaksınız bizim projelerimiz sizi aşar."





VİZYONU OLMAYANAN PROJESİ DE OLMAZ HİZMETİ DE



"Anlatmaya bazen sözler yetmez, kitaplar yetmez. Çamlıdere ASKİ Şubesi'nin penceresinde asılı olan perde aylardır yırtık, sökük vaziyette. Daha kendi perdelerini değiştiremiyorlar, bunlar nasıl hizmet edecekler. Bu görüntü Kenya'da, Uganda'da yok ama Çamlıdere ASKİ Şubesi'nde var. Daha önce de gündeme getirdim, durum aynı. Laftan anlayan da yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur bey ve bürokratları Çamlıdere'ye geldiler. 'Şimdi biri görür de bu ayıp tabloyu kaldırır' dedim ama nerede? Gören yok, sadece bakan var. Bunlar bakıyorlar ama göremiyorlar. Peki Çamlıdere ASKİ Şube sorumlusu niye görmüyor, niye değiştiremiyor. Yahu insan cebinden bile yaptırır bunu. Orası senin vizyonun ama bunlarda vizyon ne arar. Peki kim bu Çamlıdere Şube sorumlusu? Daha önce CHP ilçe başkanlığı yapmış, bundan iki donem önce Belediye Başkan adayı olmuş, kazanamamış. Kazanıp belediye başkanı olduğunu düşünün. Yahu bunların vizyonu da misyonu da işte bu kadar. Halen o perde orda asılı duruyor. Daha değiştiren olmadı. Ankara'da 3 yıldır hizmet yok, algınız çok. Tek sermayesi altı ok, onu da atmaya yayı yok. Büyükşehir Belediyesi'nin ayıbı olarak duruyor. Mansur Yavaş beyin ayıbı olarak duruyor."