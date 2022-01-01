Trabzon
'un Maçka
ilçesi Köprüyanı mahallesinde 2017'de teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül
'ün annesi Ayşe Bülbül
, oğlunun doğum günü 1 Ocak'a hüzünlü girdi. Oğlunun hayatını anlatan ve bugün vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı filmin Ankara
'daki galasına katılan ve filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile birlikte izleyen anne Ayşe Bülbül, "Filmde oğlumun hayatını anlatan sahneleri Cumhurbaşkanımız ile birlikte izledik. Cumhurbaşkanımız ve ben gözyaşlarımızı tutamadık" dedi. Anne Bülbül şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanım bana 'Ayağı öpülecek bir annesin, Allah senden razı olsun' dedi. Oğlumun doğum günü olan 1 Ocak'ta ise filmin gösterime girmesi beni daha çok mutlu etti. Sosyal medyada da oğlumun doğum günü kutlanıyor. Oğlumu unutmayan herkesten Allah razı olsun" dedi. 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül'ün 20. yaş gününü sosyal medyada çok sayıda kişi 'İyi ki varsın Eren' etiketiyle paylaştı.