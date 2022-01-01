Bahçeli’den yeni yıl mesajı: Gelecek Türkiye’nin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, sancılı ve sorunlarla perçinlenmiş yılı geride bırakarak, sağduyunun, saygı kültürünün, sorumluluk ruhunun, kaynaşma ve kucaklaşma şuurunun hakim olmasını dilediği yeni yılı karşıladıklarını belirtti.
2022'nin aynı zamanda Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün son istasyonu, bir önceki eşiği ve etabı olduğunu belirten Bahçeli, "Tıpkı 2021'de olduğu gibi, Türkiye
'nin büyüme, kalkınma, yükselme ve kronik sorunlarından kurtulma iradesini baltalamak için tetikte bekleyen, teyakkuz halinde olan çevreler 2022 yılında da rahat durmayacaklardır. Çünkü 2023 hedefleri iç ve dış çıkar gruplarını, melanete ve meskenete düşmüş siyasi anlayışları bir yanda tedirgin ederken diğer yanda da korkuya sevk etmektedir. Ancak korkunun sonu, korkaklığın sonucu yoktur" dedi.
MHP lideri Bahçeli mesajında, "Pergelin çivili ayağı başkent Ankara'da olmak kaydıyla, Türkiye'nin hem bölgesinde hem de dünyada pırıl pırıl parlayan, istikrarlı, güvenli, güvenilir ve çok daha gelişmiş bir ülke olacağına da yürekten inanıyorum. Gelecek Türk milletinindir. Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir" ifadelerine yer verdi.