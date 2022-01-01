Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında

Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal
ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz
ile birlikte Şanlıurfa
'ya gelerek Suriye
sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, sınır hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı. 'Güney' isimli Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının Ege
, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu
'da gerçekleşen görev uçuşuna da katılan Akar, Doğu Akdeniz semalarında 33 bin fitteyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telsiz telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap eden Başkan Erdoğan, başarılı görevlerinden dolayı personeli tebrik etti, yeni yıllarını kutladı.