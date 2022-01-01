Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak’ta
Giriş Tarihi: 1.1.2022 12:20 Son Güncelleme: 1.1.2022 12:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak’ta

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak’ta

Yılbaşını Mehmetçikle geçirmek için Şırnak’a gelen içişleri bakanı Süleyman Soylu, Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen kültür şöleni futbol turnuvasını final maçını izledi.

Yılbaşını Mehmetçik ile geçirmek için dün akşam Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geceyi Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli üstçavuş Halit Özçelik üs bölgesinde geçirdi.

Bu gün ise Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kültür Şöleni futbol turnuvası' final müsabakasını izledi. Maçın başlama vuruşunu gerçekleştiren bakan Soylu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Maçın bir kısmını izleyen Bakan Soylu ardından Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu kütüphanesinin açılışını gerçekleştirmek için Cizre'ye gitti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak’ta
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