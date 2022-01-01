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Giriş Tarihi: 1.1.2022

Bekçi silahlı saldırıda şehit oldu

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Bekçi silahlı saldırıda şehit oldu
Batman'ın İluh Mahallesi'nde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralandı. Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisi H.A.'nın kardeşi M.A. yaralı ele geçirildi. Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi H.A. da polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerinde incelemelerde bulundu. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçi Abdürrezzak Kanat şehit oldu.
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Bekçi silahlı saldırıda şehit oldu
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