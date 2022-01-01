Büyük ve güçlü Türkiye’yi taahhüt ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl için bir video mesaj paylaştı. Erdoğan'ın mesajından satırbaşları şöyle:
Türkiye
'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla temelli bir büyüme sürecine sokarak ekonomide de tarihi bir dönüşümü başlattık. Altyapısını geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin oluşturduğu bu ekonomik dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Hedefimiz, yatırımcıların, üreticilerin, işletmecilerin, vatandaşların önlerini görerek, ekonomideki atılımlarına en büyük katkıyı verecekleri istikrar ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Her ne kadar dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandasıyla vatandaşlarımıza ciddi zararlar ettiren bir kesim kendi aklınca yeni sinsilikler, yeni oyunlar peşinde koşsa da bu güven ve istikrar iklimini kökleştirmekte kararlıyız.
Ülkemizin bir süredir yaşadığı ve hayatın olağan akışına uygun olmayan siyasi, sosyal, diplomatik, askeri, ekonomik nice hadisenin gerisinde ülkemizi bu hedefinden uzaklaştırma gayesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile geride bıraktığımız her engel, bozduğumuz her tuzak, yırtıp attığımız her karanlık senaryo bizi büyük ve güçlü Türkiye'ye biraz daha yaklaştırmaktadır. Geçmişte bu ülkenin önünü siyasi istikrarsızlıkların sembolü haline gelen koalisyonlarla, darbelerle, vesayet düzeniyle, sosyal fay hatlarını derinleştirmekle kesenlerin çabaları artık işe yaramıyor.
Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin sembolü haline geldiği yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde kendi geleceğini, kendi iradesiyle belirleme azminden taviz vermeden yoluna devam ediyor. Halkımıza tek vaatleri eski Türkiye'yi geri getirmek olanların önündeki en büyük engel milletimizin işte bu iradeye sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır. Biz milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye'yi, yeni nesillere 2053 vizyonunu miras bırakmayı taahhüt ediyoruz. Bizimle bu vizyonu paylaşacak herkesle birlikte yol yürümeye, rekabet edecek herkesle de yarışmaya hazırız.