Çaycuma’da sahte alkol satan 2 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yılbaşı nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında kaçak alkol üretimi ve sunumunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Çaycuma ilçesinde ikamet eden 2 kişinin sahte alkol imal ederek ilçede işlettikleri iş yerinde sattıkları öğrenildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda, iş yerinde yapılan aramada, şişelere doldurulmuş satışa hazır 30 litre bandrolsüz alkol ele geçirilirken söz konusu şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.