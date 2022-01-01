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Giriş Tarihi: 1.1.2022 14:38 Son Güncelleme: 1.1.2022 14:42

Sahte alkol operasyonundan CHP’li başkan çıktı! Jandarma suçüstü yakaladı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Sahte alkol operasyonundan CHP’li başkan çıktı! Jandarma suçüstü yakaladı

CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Göktürk’ün kaçak ve sahte alkol ürettiği ortaya çıktı. Ürettiği sahte alkolleri satarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen Göktürk hakkında işlem başlatıldı.

Bir istihbaratı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesindeki bir eve operasyon düzenledi. Baskın yapılan evin, CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Dereçine'nin eski Belediye Başkanı İrfan Göktürk'ün olduğu ortaya çıktı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 20 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 12 litre sahte şarap, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, 3 adet alkol imalatında kullanılan varil, 4 adet alkol imalatında kullanılan bidon, 1 adet şişe kaplama makinesi ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.



Bu malzemelerle kaçak ve sahte alkol ürettiği, alkolleri satarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen Göktürk hakkında işlem başlatıldı.

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Sahte alkol operasyonundan CHP’li başkan çıktı! Jandarma suçüstü yakaladı
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