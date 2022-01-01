Sahte alkol operasyonundan CHP’li başkan çıktı! Jandarma suçüstü yakaladı

Bir istihbaratı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesindeki bir eve operasyon düzenledi. Baskın yapılan evin, CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Dereçine'nin eski Belediye Başkanı İrfan Göktürk'ün olduğu ortaya çıktı.