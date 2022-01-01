Sahte alkol operasyonundan CHP’li başkan çıktı! Jandarma suçüstü yakaladı

Bir istihbaratı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesindeki bir eve operasyon düzenledi. Baskın yapılan evin, CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Dereçine'nin eski Belediye Başkanı İrfan Göktürk'ün olduğu ortaya çıktı.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 20 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 12 litre sahte şarap, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, 3 adet alkol imalatında kullanılan varil, 4 adet alkol imalatında kullanılan bidon, 1 adet şişe kaplama makinesi ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Bu malzemelerle kaçak ve sahte alkol ürettiği, alkolleri satarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen Göktürk hakkında işlem başlatıldı.