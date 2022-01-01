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Giriş Tarihi: 1.1.2022 18:47

Evdeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'öğle' buldu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Evdeki uyuşturucuyu narkotik köpeği ’öğle’ buldu

Hatay’ın Samandağ İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo kubar esrar, 7 kök hint keneviri, 5 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilyazı Mahallesi'nde ikamet eden H.D. ve T.K. isimli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilere ait adreste Uyuşturucu Madde Arma köpeği Öğle ile birlikte yapılan arama sonucunda 1 kilo kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 5 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili H.D. ve T.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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Evdeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'öğle' buldu
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