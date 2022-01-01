Evdeki uyuşturucuyu narkotik köpeği ’öğle’ buldu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilyazı Mahallesi'nde ikamet eden H.D. ve T.K. isimli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilere ait adreste Uyuşturucu Madde Arma köpeği Öğle ile birlikte yapılan arama sonucunda 1 kilo kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 5 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili H.D. ve T.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.