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Giriş Tarihi: 1.1.2022 11:10

Polis telsizine girip FETÖ propagandası yaptı! Emniyet müdürünün hainlere tokat gibi cevap

ABBAS ÇAKAR
Polis telsizine girip FETÖ propagandası yaptı! Emniyet müdürünün hainlere tokat gibi cevap

Kocaeli'de polis telsizinden İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun yeni yıl mesajı yayınlandığı sırada anons kesilerek FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşısı Fetullah Gülen'in propagandası yapıldı. Polis ekipleri, telsize müdahalede bulunan şeref yoksunu teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun emniyet teşkilatına yönelik yeni yıl tebrik mesajı polis telsizinden okunmaya başlandığı sırada, anons kesilerek kanaldan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandası yayınlandı. Bu esnada polis haber merkezi, propagandayı engelleyerek kanalın kontrolünü ele alırken, anonsa giren Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da müdahalede bulundu.

GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Emniyet Müdürü Tipioğlu, polis telsizinden yaptığı anonsta, "Merkez, bu şeref yoksunu, devlet düşmanı, hain şebekenin elemanına hitap ediyorum. Azıcık şeref, haysiyetiniz varsa Türk devletine, Türk milletine ihanet etmezsiniz. Sizi bulduğumuzda ne yapacağımızı biliyorsunuz. Ayrıca kimse de moralini bozmasın. En kısa sürede de bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız" dedi.

ŞEREF YOKSUNU

Tipioğlu'nun talimatı sonrasında anons yapan haber merkezi, "Emirlerinizi takip ettim. Kanala müdahale eden şeref yoksunu, sesimizi duyuyorsa hakkında gerekli işlemin yapılacağını da bilsin. Teşkilat mensuplarımız da moralini, motivasyonunu bozmasın. Tüm istasyonlarımız bu şekilde takip etsin" ifadelerine yer verdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

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Polis telsizine girip FETÖ propagandası yaptı! Emniyet müdürünün hainlere tokat gibi cevap
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