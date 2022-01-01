Hatay’da kaçakçılık operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik olarak Antakya ve Defne ilçelerinde Emek, Ekinci, Kışlasaray ile Çekmece mahallelerinde 4 ayrı işyerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplam, 23 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 874 paket gümrük kaçağı sigara, 202 paket gümrük kaçağı sigara, 15 adet likit, 58 adet sigara doldurma aparatı, 17 paket çay, 18 adet puro ve 13 litre sahte rakı ele geçirildi. olayla ilgili O.D., S.A. ile birlikte yabancı uyruklu A.B. ve A.A. yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.