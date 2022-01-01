İBB, dünyaya örnek olacak projeyi durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 2017'de yapımına başlanan Tuzla'nın Aydınlı bölgesindeki Sebze-Meyve Hali'nin yapım işini 2019 yerel seçimlerinden sonra durdurduğu ortaya çıktı. SABAH gazetesi tarafından havadan ve yerinde görüntülenen projenin AK Parti döneminde başlanan ve sağlanan yüzde 20 ilerlemede kaldığı görüldü.



2020-2021 ve 2022 yatırım programlarında İBB yönetimi tarafından yer verilmeyip çıkartılan projenin atıl durumda bırakıldığı dikkat çekti.

450 bin metrekare araziye kurulması planlan hal kompleksi 2017 yılında, değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte, çağdaş, modern ve çevre dostu olarak tasarlandı. 2017'de yapımına başlanan kompleksin güneş enerji sistemlerinin sayesinde tesisin tüketeceği elektriğin bir kısmının buradan temin edilmesi sağlanarak, ülke ekonomisi için katma değer oluşturacak şekilde projelendirildi.



Dünyadaki gelişmiş hal tesislerinin incelenerek oluşturulan hal tasarım projesi, uluslararası standartlarda, altyapı ve hijyen sorunu olmayan, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, gelişmelere açık ve alan ihtiyacını karşılayabilecek, mal giriş ve çıkışlarının, yükleme, depolama ve satış gibi tüm hareketlerin en hızlı ve kontrollü yapılabilecek, mal indirme ve satış alanlarının farklı güzergahları kullanarak trafik oluşturmayacak şekilde tasarlandı.



450 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE KURULACAKTI



Yaklaşık 450 dönüm arazi üzerine toplam olarak 320 bin metrekare inşaat alanı ile oluşturulacak olan tesiste 240 adet dükkan, 8 adet lojistik ve soğuk hava deposu, gıda kontrol binası, paketleme tesisleri, atık depolama alanları, kasa yıkama tesisi, sergi alanı, yeme içme yerleri, otel, açık ve kapalı otoparklar, itfaiye binası yer alacaktı.



2020'DE AÇILMASI BEKLENİYORDU



2019 yılına gelindiğinde çevre yolu bağlantılarının terasman çalışması devam ederken, C blok soğuk hava deposu ve J blok çöp aktarma ve kasa depolama binası fore kazık çalışması ile akaryakıt depolarının taşınacağı yerin inşasına da başlanıldı. 200 civarında işçinin çalıştığı inşaatın fiziki gerçekleşme oranı yüzde 20 seviyesinde ulaştı. Müşteri giriş köprüsünün ise ayaklarının fore kazık işlemleri ise tamamlandı. B blok idari bina ve sosyal tesislerin temeli ve ikinci bodrum katı tamamlanırken, birinci bodrum kat kalıp beton işlemleri devam ediyordu. Yol çalışmaları için de imar planlarının onayı bekleniyordu. Kompleksin, 2020 yılının sonlarında hizmete sunulması ön görülüyordu.



ZORU GİTTİ KOLAYI KALDI



SABAH gazetesine proje hakkında açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Hal projesi 2009'da konuşulmaya başlandı. Fakat orada 360 dönüm arazi içerisinde özel mülkiyet, maliye ve Tuzla Belediyesi'ne ait alanlar ve bu alan üzerinde patlayıcılar, hurda toplanma alanları, toptancılardan oluşan işgalciler vardı. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi bu işgali sonlandırmakla ve mülkiyet sorunlarını gidermekle yıllarca uğraştı. 2014 seçimlerinden sonra mülkiyet sorunu çözüldükten sonra artık projelendirmesi yapıldı. 2019 seçimleriyle birlikte devam etmesi gerekiyordu. Ama şu anda o kadar çok mülkiyet meselesiyle uğraşılmış o kadar çok planlarıyla uğraşılmış. En sonunda projelendirilip ihaleye çıkılmış, ihalesi edilmiş artık çok zor kısımları, çok önemli kısımları aşılmış sadece yapılması kaldı. Ama 30 aydan fazla oldu herhangi bir ilerleme yoktur. İBB'nin 2022 yılı yatırım programında da bu projenin devamını içine alan bir yatırım planlarının olmadığını da gördük. İBB'nin bize de danıştığı, istişarede bulunduğu da yoktur" dedi.



'TRAFİK EN AZ YÜZDE 20-30 AZALACAK'



Projenin İstanbul'a ve özellikle Anadolu Yakası'na katacağı katma değerden de bahseden Başkan Yazıcı, "Şu an İçerenköy'de bulunan hal yeri ufak bir yer ve İstanbul'un da göbeğinde. Dolayısıyla oraya bir sürü kamyonun girmesi, oradan dağıtıma çıkması, Anadolu Yakası'nın tam göbeğinde olması ciddi bir trafik probleminin olmasına neden oluyor. Tuzla ise İstanbul'un girişi, buradan gelen kamyonların geri dönmesi Anadolu yakasının trafiğini dolayısıyla İstanbul trafiğini en az yüzde 20-30 rahatlatır. Çünkü İstanbul'a sadece sebze taşıyan kamyon girişi günlük 4 binin üstünde. Bu kamyonların 2 bin tanesinin hal sayesinde Tuzla'da kalması şehir içi trafiğini rahatlatır. Ayrıca istihdam artırıcı bir projede olması ülke ekonomisine de katma değer katacak bir proje. Bir kompleks olarak inşa edileceği için rekabeti oluşturacak bir ortamı sağlayacak ve vatandaşa da bu noktada ekonomik değer katacaktır" diye konuştu.



ŞEKERPINAR'A UZANAN YOLU DA YAPMADI



Şehircilik açısından da önemli bir proje olduğuna vurgu yapan Yazıcı, "Gerçek bir şehircilik manasında böyle yerler lojistik alanlarda şehrin çeperine, dışına konulur ve şehrin içerisinde trafik oluşturulmaz. Hem trafikle beraber hem de daha geniş bir alanda daha fazla esnafın ve daha fazla alternatiflerin oluşabileceği bir fikri de var burada. Ancak burada hafriyat nedeniyle çöken yollar var. Yolun devamı Şekerpınarı'na Kocaeli'ne geçiyor. Hal ile birlikte yolun Şekerpınar'a geçmesi lazım ki kamyonlar o bölgeden hale giriş çıkış yapabilsin. İstanbul'un içini ya da Pendik'i dolanıp gelirlerse zaten yine trafik sıkışlığına neden olur. Yolun devamını da yapması gerekiyor İBB'nin ancak onu da maalesef yapmadı" şeklinde konuştu.

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