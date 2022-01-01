Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Altun'dan "Hizmetle geçen bir yıl 2021" paylaşımı!
Giriş Tarihi: 1.1.2022 19:03 Son Güncelleme: 1.1.2022 19:29

İletişim Başkanı Altun'dan "Hizmetle geçen bir yıl 2021" paylaşımı!

AA
İletişim Başkanı Altun’dan Hizmetle geçen bir yıl 2021 paylaşımı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hükümetin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 118 paylaşımla aktardığı 2021 yılı icraat ve faaliyetlerine ilişkin İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoyu paylaştı.

İletişim Başkanı Altun'dan "Hizmetle geçen bir yıl 2021" paylaşımı! | Video

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Türkiye yolunda milletimiz için, milletimizle birlikte..." ifadelerini kullandı.

Videoda, 2021'de ekonomi, eğitim, enerji, sağlık, ulaştırma, tarım, çevre, kültür sanat, spor, dış politika, sosyal politikalar ve terörle mücadele alanlarındaki önemli icraat ve faaliyetlere ilişkin görüntüler yer aldı.

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İletişim Başkanı Altun'dan "Hizmetle geçen bir yıl 2021" paylaşımı!
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