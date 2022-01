Karakaya kardeşimiz kaleminin silahşoruydu

CumhurbaşkanıErdoğan, Haliç Kongre Merkezi 'nde "Vefatının 6. Yıldönümünde Hasan Karakaya 'yı Anma Programı"na katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:Hasan Karakaya 58 yıllık ömrünü kalemiyle bu milletin hakkını, hukukunu, onurunu savunmaya adamış gerçek bir cengâverdi. Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşoruydu. 28 Şubat döneminde verdiği mücadele, onun yiğitlik beratı olarak herkesin hafızasına kazındı. Siyasetin ve toplumun gazete manşetleriyle hizaya çekildiği o meşum günlerde halkın ve hakkın sesi olmuştur. Darbecilere şirin görünmek uğruna gazete manşetlerinden 'Bırak git' çağrısı yapan korkaklara prim vermemiş, duruşunu, vakarını, gazetecilik mesleğinin haysiyetini son nefesine kadar korumuştur. Hani şimdi muhalefet var ya, ana muhalefet, Hasan kardeşimin arkasından nal toplar nal.2002'den itibaren Türkiye'de tarihi bir dönüşüme imza attık. Tek parti zihniyetinin her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler vasıtasıyla milletin iradesine vurduğu prangaları tek tek parçaladık. Antidemokratik düzenlemelere ve uygulamalara, muhalefete rağmen son verdik. Her ne kadar CHP içinde 27 Mayıs'ı övenler, 28 Şubat'ı savunanlar, darbecilere alkış tutanlar, iktidarı sandık yerine yabancı güç odaklarına şirinlik yapmakta arayanların hiçbir hükmü kalmamıştır.O günlerde (15 Temmuz darbe girişimi) gazete manşetlerinde darbeciler adına siyasete ihtar çekenler, korundu, kollandı, hiçbir şey olmamış gibi pişkince köşebaşlarını işgal etmeyi sürdürdü. Her seferinde gizlemeye çalıştıkları faşist karakterlerini ellerine geçirdikleri ilk fırsatta ortaya dökmekten çekinmediler. 2023'e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına, bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına inanıyorum.