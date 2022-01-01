Mukaddes değerlere hakaret etti

Taciz
ve tecavüz skandallarının üstünü örten CHP Bursa
örgütünde bir skandal daha yaşandı. CHP Bursa İl Başkanlığı'nda bir dönem kadın kolları başkanlığı yapan ve şu anda da eğitim sekreteri olarak çalışan Fatoş Birinç, sosyal medya hesabından akıl almaz bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Bu Allah nasıl bir Allah ki, Türkiye'nin içine etmeyi ant içmiş, Elçi olarak da AKP'yi göndermiş" dedi. Birinç'in bu paylaşımına binlerce tepki geldi.
Paylaşımı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, Fatoş Birinç'e tepki gösterdi. Birinç, yaptığı paylaşımı silmek yerine yorumlara kapattı. Kendisine yöneltilen eleştiri ve tepkilere karşı savcılığa başvuracağını paylaşan Fatoş Birinç, "Sayfamda paylaştığım bir yazıdan dolayı özelden tehdit ve hakaret içeren mesajlar gönderen kişiler, iznim olmadan paylaşım yaptığınız ve yapmış olduğunuz hakaret ve tehditlerden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunacağımın bilgisini vermek durumundayım. Hukuki yollardan hakkımı sonuna kadar arayacağımı bilmelisiniz" diyerek de kendisini haklı çıkarmaya çalıştı.