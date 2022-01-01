Omicron varyantı en çok İstanbul’da etkili

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının son 10 günde Türkiye
'deki etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Koca, Omicron varyantı kaynaklı koronavirüs vakalarına ilişkin, "Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul
'da gerçekleşti. Daha önce ülke genelinde görülen vakaların yüzde 22,4'ü İstanbul'da idi. Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır Son 10 gün içinde İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık 5 katlık artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış görülmüştür. İstanbul'da da yoğun bakıma yatış ve entübasyonda artış görülmemiştir" dedi.
5'İNCİ DOZ AŞI RANDEVULARI AÇILDI
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech aşısını olan ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.
VAKA SAYISI 40 BİN 786, VEFAT 163
Türkiye'de dün 372 bin 516 Kovid- 19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 968 oldu. Türkiye'de en son 8 ay önce 28 Nisan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 444 olarak kayıtlara geçmişti. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.14, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.69 olarak gerçekleşti. Türkiye'de düne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 646 bin 5 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu. ANKARA