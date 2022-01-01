Şehidin kanı yerde kalmadı

Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/ YPG'li teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan DSİ operatörü Cihan Gökkaya'nın (37) kanı yerde kalmadı. Cihan Gökkaya'yı önceki gün düzenlenen saldırıda şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor" denildi.
Şehidin cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Balıkesir
'e uğurlandı. 2 çocuk babası Gökkaya'nın şehit olmasaydı 1 Ocak'ta görev değişimi ile memleketine gideceği öğrenildi.