Şehit oğlunu izlerken fenalaştı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri vakfı Hatay şubesi tarafından organize edilen filmi Şehit aileleri ile filme konu olan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik izledi. İskenderun Kaymakam İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım ve İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Oğuz Emre Çiçek ve davetliler de gösterime giren filmi izledi.

Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda, izletilen film öncesinde, İlçe Müftüsü Osman Şekerci Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Eren Bülbül'ün doğum günü 1 Ocak'ta gösterime giren ve yaklaşık 1,5 saat süren film, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, filmi izlerken duygusal anlar yaşadı. Filmin sonunda fenalaşan anne Gedik, hastaneye kaldırıldı.

Duygu yoğunluğunun en üst seviyede yaşandığı film gösteriminin ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri vakfı Hatay şubesi başkanı Ahmet Ayaz," kahraman şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatlarını anlatan filmi şehit Ailelerimizle birlikte izledik katılım gösteren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.