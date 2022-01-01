Son dakika: 1 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 1 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 36 bin 731 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu. Bir günde toplam 369 bin 27 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 325 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,17 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,71 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 131 milyon 930 bin 475'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİ'YE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

OMICRON VARYANTI UYARISI

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir." dedi.

İşte günün verileri:

31 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:

31 Aralık'a ait koronavirüs verileri "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden açıklandı.