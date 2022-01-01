Son dakika | Yargıtay’dan ’alkolik koca’ kararı! Eve sarhoş gelen eş şimdi yandı

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Kararda, "Bölge adliye mahkemesince kabul edilen ve gerçekleşen davalı erkeğin, alkol alarak sürekli sarhoş olduğu, taşkınlık çıkardığı, kumar oynadığı, evde devamlı kavga ve tartışmaların olduğu şeklindeki boşanmaya sebep olan tüm kusurlu davranışları aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir."