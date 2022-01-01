Su, metrobüs, taksi, servis... İBB’den İstanbul’da zam yağmuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi yeni yıla zam yaparak girdi. İstanbullunun hayatını ucuzlatma ve kolaylaştırma vaadinde bulunan yönetim 2 yılda yaptığı fahiş zamlara bir yenisini ekledi. Hamidiye A.Ş'de yapılan zamlarla birlikte su fiyatları 17.50 TL'den 18.50 TL'ye yükseldi.

İBB yönetimi göreve geldiğinde 19 litrelik su fiyatları 2019 yılında 9 lirayken, 2020 yılında yapılan zamla su fiyatı 12 liraya çıktı. 2021 yılında da yapılan zamla 14.5 liraya yükseltildi. 2021 yılında 2'nci zammı da yapan İBB yönetimi su fiyatını 17.5 liraya yükseltti 12 Kasım 2021'de suya zam yapan yönetim 41 gün sonra 31 Aralık'ta suyun fiyatını 18.50 liraya yükseltti.



İBB iştiraki Hamidiye Su A.Ş. tarafından bayilere ve suyun satıldığı diğer işletmeler olan alt bayilere gönderilen su fiyatlarına göre 19 litre damacana su 18.50 lira, 19 litre cam damacana fiyatı ise 21.50 lira oldu. Bu zamla birlikte 3.5 lira olan 5 litre Hamidiye su fiyatı ise 4.5 liraya yükseldi.



OTOPARK ÜCRETLERİ DE ARTTI



İBB yönetimi bir diğer iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri'nde de (İSPARK) zam kararı aldı. Yapılan zamla birlikte 0-1 saat arası park 12.5 liradan 17 TL'ye, 1-2 saat arası park ücreti 15 liradan, 18 liraya, 2-4 saat arası park 17 liradan 20 liraya, 4-8 saat arası yapılan park ücreti 24liradan 28 liraya, 8-12 saat 31 liradan 37 liraya, 24 saat park fiyatı ise 46 TL'den 55 TL'ye yükseldi.



AYLIK AKBİL 430 LİRA OLDU



İBB yönetimi 2020'nin Şubat ayında toplu taşımaya yüzde 35 zam yaptıktan sonra tam bilet fiyatları 2.60 kuruştan 3.50 liraya yükseldi. 2021 Temmuz ayında yapılan yüzde 15 zamla birlikte tam bilet fiyatları 4.03 liraya artarken 2021 Aralık ayında yapılan yüzde 36.2'lik zamla birlikte tam bilet fiyatları 5.49 TL'ye yükseldi. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan yeni fiyatlarla birlikte 4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya, tam aylık kart 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Metrobüste ise uzun mesafe 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı.



Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

312 lira olan 0-1 kilometre arası servis ücreti ise 396 lira oldu.



Taksilerde de açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.



Adalara feribot ücreti ise 15.65 lira, öğrenci ücreti ise 7 lira 83 kuruş oldu. Adalı kartta geçerli tek kullanım ücreti ise 9.40'a yükseldi.