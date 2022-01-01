Trabzon’da  kale surlarına ’Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ filminin fragmanı yansıtıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'ndeki evlerinin yanında 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı film oldu.

Eren Bülbül'ün doğum günü olması nedeniyle de 1 Ocak'ta tüm yurtta aynı anda gösterime giren 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' sinema filmine yoğun ilgi gösterilirken, filmin fragmanı sinevizyonla tarihi Trabzon Kale Surları'na yansıtıldı.

Surlara yansıtılan fragmanı gören vatandaşlar cep telefonlarını çıkartarak o anları kayda aldı.