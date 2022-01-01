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Giriş Tarihi: 1.1.2022 20:36

Trabzon’da  kale surlarına 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ filminin fragmanı yansıtıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da  kale surlarına ’Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ filminin fragmanı yansıtıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filminin fragmanı Trabzon’da tarihi Trabzon Kale surlarına yansıtıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'ndeki evlerinin yanında 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı film oldu.

Eren Bülbül'ün doğum günü olması nedeniyle de 1 Ocak'ta tüm yurtta aynı anda gösterime giren 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' sinema filmine yoğun ilgi gösterilirken, filmin fragmanı sinevizyonla tarihi Trabzon Kale Surları'na yansıtıldı.

Surlara yansıtılan fragmanı gören vatandaşlar cep telefonlarını çıkartarak o anları kayda aldı.

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Trabzon’da  kale surlarına 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ filminin fragmanı yansıtıldı
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