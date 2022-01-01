Yeni yılı Cudi’de karşıladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yeni yıla, Cudi dağının zirvesinde nöbet tutan Mehmetçikle birlikte gitti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret programına katılan Mehmet Tahmazoğlu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve askerlerle hatıra fotoğrafı çekerek yeni yılı karşılayan Tahmazoğlu sabahın ilk ışıklarına kadar üste kaldı.
Başkan Tahmazoglu, "Cudi Dağı'nın zirvesinde, bulunan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'ne giderek yeni Mehmetçiklerimizle birlikte karşıladık.
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçiğimizle olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Kahraman askerlerimiz zor şartlara aldırmadan vatan için nöbette, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Yeni yıl milletimize, ülkemize ve hayır ve bereket getirsin inşallah" diye konuştu.