Yeni yılı Cudi’de karşıladı

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçiğimizle olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Kahraman askerlerimiz zor şartlara aldırmadan vatan için nöbette, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Yeni yıl milletimize, ülkemize ve hayır ve bereket getirsin inşallah" diye konuştu.