36 bin 731 yeni vaka, 145 vefat

Türkiye'de dün 369 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı. 145 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 23 bin 325 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.71 olarak gerçekleşti. Uygulanan toplam aşı miktarı 131 milyon 930 bin 475 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, maske kullanımının önemine işaret ederek, "Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir" dedi.