Ayasofya’da yılın ilk sabah namazı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
, Ayasofya
'da "Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız" programına katıldı. Türkiye genelindeki tüm camilerde gerçekleştirilen program kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki programa katılan Erbaş, Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra sabah namazını kıldırdı. Oldukça yoğun ilginin olduğu buluşmada, cami içinde yer bulamayan vatandaşlar dışarıda saf tuttu. Namazdan sonra vatandaşlara hitap eden Erbaş, birçok insanın geçmişte İstanbul
'un fethi için mücadele ettiğini belirterek, "Ama bu müjde Fatih Sultan Mehmed'e nasip oldu. İçinde bulunduğumuz bu büyük mabet Ayasofya, 86 yıl bugünü bekleyen cemaatine geçen yıl kavuştu, yeniden ibadete açıldı" diye konuştu.