Ayrımcı karara yargı ‘dur’ dedi

Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan
'ın yabancı uyruklu kişilerin kullandığı suyun bedelinin 10 katına, nikâh ücretlerinin de 100 bin liraya çıkartılması teklifi, Bolu Belediye Meclisi'nde kabul edilmişti. Kamuoyunda infial uyandıran gelişme sonrası, ayrımcı tarife mahkeme tarafından iptal edildi.
Karara yapılan itiraz üzerine Bolu İdare Mahkemesi, Bolu Belediyesi
'nin yabancılara yönelik kararını durdurdu. Bolu İdare Mahkemesi, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikâh ücretinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi.
SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel seçimlerin ardından yabancılara yardımları kesmiş, belediye hizmetlerine de yaklaşık 10 kat zam yapmıştı. Başkan Özcan hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştı.