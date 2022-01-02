Bizi geleceğe analar taşıyacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, kuruluşundan bu yana AK Parti İstanbul Sarıyer
'deki Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti. Kurt'un Kısırkaya'da bulunan evinde gerçekleşen ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
ve Kurt ailesi de katıldı. Erdoğan, Hatem Kurt'un kendisine yaptığı keteden yedi, çay içti, aile ile sohbet etti.
Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde bir hafta önce düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında fedakârlıktan söz ederken Hatem Kurt'u örnek göstermiş ve Kurt'a 'Seni evinde ziyaret edeceğim' demişti. Başkan Erdoğan'ı 1999'da Pınarhisar'daki cezaevi sürecinde takip ettiğini ve AK Parti'nin kurulacağını öğrendikten sonra burada çalışmaya karar verdiğini söyleyen Hatem Kurt, 2002'de kadın kollarında görev yapmaya başladığını söyleyerek "Sarıyer'i köy köy gezerek seçim çalışmalarına devam ediyorum. Eşim Burhan'la birlikte gidiyoruz. O benim korumam. Melek gibi, ben ne dersem o da peki diyor. 73 yaşındayım, 73 yıl daha ömrüm olursa çalışmaya hazırım. 2023 seçimlerinde Türkiye genelinde ve Sarıyer'de destan yazacağız" diye konuştu.
Hatem teyze ziyaretin ardından da SABAH'la duygularını paylaştı: Çok heyecanlandım, çok çok mutlu oldum. Konu komşu bütün teşkilat buradalardı. Cumhurum da bundan çok memnun kaldı. Buradaki halkımızla tek tek ilgilendi. Sarıyer'de Boğaziçi ön görünümden dolayı imar sorununu kendisine arz ettim. Kete yaptım, karalahana dolması yaptım. Cumhurum keteyi çok beğendi. Bize 'Kadınların partide etkin olmasına çok önem veriyorum. AK Parti'yi iktidara getiren ve iktidarda tutacak olan siz kadınlarsınız, analarsınız. Bizim için yaptığınız çalışmalar çok değerli ve önemlidir' dedi. Cumhurbaşkanım beni örnek göstererek teşkilat mensuplarına ve vekillere 'İşte bizi ayakta tutan, geleceğe taşıyacak olan ruhlar bunlardır' dedi. Ben de kendisine 'Efendim, hedefimiz 2023'te sizin tekrar Cumhurbaşkanı seçilmeniz ve İstanbul'u yeniden alıp eski görkemli günlerine kavuşturacağız. Bunun için gecemi gündüzüme katacağım' dedim.
KIRAATHANE ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, Hatem teyzenin evini ziyaretinden dönüşte Sarıyer'e bağlı Gümüşdere Mahallesi'nde bir kıraathanede