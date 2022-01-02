‘Bugün Eren’imin doğum günü’

Trabzon
'un Maçka
ilçesi Köprüyanı mahallesinde 2017'de teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, doğum gününde mezarı başında anıldı. Anne Ayşe Bülbül, oğlunun mezarı başında dua etti. 1 Ocak doğumlu olan Eren yaşasaydı 20 yaşında olacaktı. Eren'in mezarı başında gözyaşı döken anne Ayşe Bülbül, "Oğlum Eren'e maddi imkansızlıktan dolayı hiç doğum günü kutlaması yapmamıştık. Oğlumun 20 yaşına geldiğinde en çok isteği askere gitmek, komando olmaktı. Eren'im yaşasaydı bu sene askere gidecekti. Seni hainler elimden aldı yavrum, askere gönderemedim seni kuzum. Hakkını helal et bizlere" dedi.