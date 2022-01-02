CHP’li başkan ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL





Mudanya'nın temsili ve 2021'de gelen konuk ve davetlilerini ağırlamak için harcadığı toplam 2 milyon 780 bin TL ile yetinmeyen Türkyılmaz'ın, bu kez belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün temsil ve ağırlama bütçesinden 1 milyon 500 Bin TL'yi daha kullandığı öğrenildi.