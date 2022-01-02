CHP’li Tanrıkulu’ndan terör tutuklusu dostuna ziyaret: Borcumu yerine getiriyorum

"BORCUMU YERİNE GETİRİYORUM"

Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Demirtaş'ın cezaevindne ilettiği mesajı aktardı. Tanrıkulu, "Morali gayet yerindeydi. Koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan artık yanında değil, duruşması için Elazığ'a gönderilmiş o yüzden tek kalıyor kendi koğuşunda, kendi odasında. Morali gayet iyiydi, eskilerden sohbet ettik ve şu mesajı paylaştı: Herkese özgür, huzurlu, barış dolu bir yıl diliyor Selahattin Demirtaş. Mutlaka adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Bu umutla hepinizi selamladığını iletmemi istedi. Ben de bu borcumu yerine getiriyorum" ifadelerini kullandı.