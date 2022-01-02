HDP ile gizli ittifak içinde olan CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör soruşturması kapsamında Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.
"BORCUMU YERİNE GETİRİYORUM"
Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Demirtaş'ın cezaevindne ilettiği mesajı aktardı. Tanrıkulu, "Morali gayet yerindeydi. Koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan artık yanında değil, duruşması için Elazığ'a gönderilmiş o yüzden tek kalıyor kendi koğuşunda, kendi odasında. Morali gayet iyiydi, eskilerden sohbet ettik ve şu mesajı paylaştı: Herkese özgür, huzurlu, barış dolu bir yıl diliyor Selahattin Demirtaş. Mutlaka adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Bu umutla hepinizi selamladığını iletmemi istedi. Ben de bu borcumu yerine getiriyorum" ifadelerini kullandı.
KAVALA VE KOZAĞAÇLI'YI DA ZİYARET ETTİ
CHP'li Tanrıkulu, daha sonra Silivri'ye giderek Osman Kavala'yı ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti. Tanrıkulu, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Değerli dostlarım yılın ilk gününde ikinci ziyaretimi Silivri Cezaevine yaptım. Biraz önce Selçuk Kozağaçlı ve Osman Kavala ile görüştüm. Her ikisinin de soran bütün dostlarına, arkadaşlarına, yurttaşlarımıza selam ve sevgilerini iletiyorum."
CHP'li Tanrıkulu'ndan terör tutuklusu dostuna ziyaret: Borcumu yerine getiriyorum | Video