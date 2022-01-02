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Giriş Tarihi: 2.1.2022 23:13

Domuz avında 50 metre yükseklikten düşerek öldü

MEHMET AL MEHMET AL
Domuz avında 50 metre yükseklikten düşerek öldü

Antalya’da arkadaşlarıyla birlikte domuz avına giden 57 yaşındaki adam, domuz saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 17.30 sıralarında Alanya'nın Toslak Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Topraklıkaya (57) isimli şahıs arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıktı. Bir ara arkadaşlarından ayrılan Ali Topraklıkaya, bir domuzun saldırması sonucu dengesini kaybederek 50 metrelik yükseklikten kayalıklara düştü. Ali Topraklıkaya'nın geri gelmemesi üzerine merak eden arkadaşları yaptıkları aramada talihsiz adamın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Topraklıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Topraklıkaya'nın cansız bedeni 50 metre yükseklikliğindeki kayalıklardan AKUT ekipleri tarafından çıkarılacak.

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Domuz avında 50 metre yükseklikten düşerek öldü
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