Evinde sahte alkol üreten CHP’li başkandan ’pes’ dedirten savunma! Litrelerce alkolü içmek için üretiyormuş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk'ün evinde arama yapan jandarma ekipleri, litrelerce sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, evinde bulanan alkolü satmak için değil içmek için yaptığını belirterek, kanun nezdinde suç olmadığını ileri sürdü.
GÖKTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Göktürk, "30.12.2021 tarihinde Afyonkarahisar il jandarma ekipleri ve Sultandağı ilçe jandarma ekipleri tarafından evimde arama yapılmak üzere telefonla arandım. Afyonkarahisar'da kızımın evinde olduğumu beyan etmem üzerine derhal ikametgahıma gelmemi beyan etmeleri nedeniyle hemen Sultandağı ilçesi Dereçine kasabasında bulunan evime gecikmeksizin gittim." dedi.
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LİTRELERCE ALKOLÜ SADECE İÇMEK İÇİN ÜRETMİŞ
Açıklamalarına devam eden Göktürk litrelerce alkolü sadece içmek için ürettiğini savundu ve "Jandarma ekiplerine görevlerini tam yapmaları için gerekli kolaylığı sağlayarak evimi açtım. Evimde yapılan aramada 20 litre viski, 5 litre rakı, 12 litre şarap, 10 litre saf alkol ve 90 litre de zirai mücadelede kullanılmak üzere elma sirkesi bulunmuş ve el konulmuştur. Evimde yapılan aramada toplamda 37 litre kendi tüketimim için alkollü içecek bulundu" şeklide konuştu.Sahte alkol operasyonundan CHP’li başkan çıktı! Jandarma suçüstü yakaladı
İŞLEM BAŞLATILMIŞTI
Öte yandan, kaçak ve sahte alkol ürettiği, alkolleri satarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen Göktürk hakkında işlem başlatılmıştı.