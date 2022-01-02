Evinde sahte alkol üreten CHP’li başkandan ’pes’ dedirten savunma! Litrelerce alkolü içmek için üretiyormuş

LİTRELERCE ALKOLÜ SADECE İÇMEK İÇİN ÜRETMİŞ

Açıklamalarına devam eden Göktürk litrelerce alkolü sadece içmek için ürettiğini savundu ve "Jandarma ekiplerine görevlerini tam yapmaları için gerekli kolaylığı sağlayarak evimi açtım. Evimde yapılan aramada 20 litre viski, 5 litre rakı, 12 litre şarap, 10 litre saf alkol ve 90 litre de zirai mücadelede kullanılmak üzere elma sirkesi bulunmuş ve el konulmuştur. Evimde yapılan aramada toplamda 37 litre kendi tüketimim için alkollü içecek bulundu" şeklide konuştu.

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İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan, kaçak ve sahte alkol ürettiği, alkolleri satarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen Göktürk hakkında işlem başlatılmıştı.