F-16’lar Kandil’i vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) ve İçişleri Bakanlığı'nın MİT destekli operasyonları ile ağır darbe vurulan terör örgütü PKK'ya yönelik 2022 yılının ilk sınır ötesi hava harekâtı dün gerçekleştirildi. Sınır ötesinde İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından yapılan keşif ve gözetleme çalışmaları sonu örgütün tepe yöneticilerinin kaldığı İran-Irak sınırındaki Kandil
'de bir grup PKK'lı teröristin yeri tespit edildi. Hareket halindeki teröristler bir süre takip edildikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı filodan havalanan F-16 savaş uçakları yeni yılın ilk saatlerinde Kandil'deki teröristleri nokta operasyonu ile vurdu. Hava harekatında, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.